Серпуховский завод покажет лифты для курортных городов РФ на выставке в Краснодаре

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ, входит в ГК«Садовое кольцо») представит инновационные разработки пассажирских лифтов премиального и комфорт-класса на международной выставке YugBuild в Краснодаре 26 февраля — 1 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Южные регионы России — один из самых перспективных направлений поставок лифтов завода. Широкий рынок сбыта обусловлен модернизацией курортных объектов, а также строительством новых отелей и жилых комплексов. На выставке наш завод представит две кабины из модельной линейки так называемых «музыкальных» лифтов. Центром притяжения обещает стать интерактивная модель «Арт-Симфони» (категория «СЛЗ Эксклюзив»), созданная Серпуховским заводом совместно со Студией Артемия Лебедева на основе технологий искусственного интеллекта и Интернет-вещей (IoT).Грузоподъемность — 1 000 кг», — рассказал коммерческий директор СЛЗ Алексей Григорьев.

В кабинах «курортных» лифтов может отображаться различная информация: температура воздуха и воды в море, расписание развлекательных программ, магазины, кафе и рестораны в шаговой доступности и т. д. Все зависит от потребностей отдыхающих в каждой конкретной гостинице или торгово-развлекательном центре.

В оформлении кабины «Арт-Симфони» стены облицованы рельефным натуральным камнем (темным сланцем).

Освещение: вертикальная светодиодная подсветка, меняющая цветовую палитру в зависимости от архитектуры здания и потребностей пользователей. Важный элемент — интерактивное зеркало. Для отдыхающих в курортных отелях или санаториях — это средство информирования и навигации по плохо знакомой локации.

Еще один экспонат — также из модельного ряда «музыкальных» лифтов. Это модель «Джаз» серии «СЛЗ Бизнес» г/п 1000 кг. Лифты этой серии обеспечивают максимальный комфорт поездок в премиальных зданиях, включая крупные деловые и торговые центры, престижные отели и элитные ЖК. Стены кабины выполнены из металлопласта под дерево (дуб). Возможен широкий выбор отделки: от нержавеющей до декорированной стали.

Общая экспозиция выставочного пространства СЛЗ представляет собой фрагмент лифтового холла в международном центре искусств, отвечающим акустическим стандартам исполнения современной и классической музыки. Дополняют стилистику стенда — инструменты симфонического и джазового оркестров, которые размещены на обшивке лифтовых кабин СЛЗ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили производство взрывобезопасных лифтов. Эксклюзивную продукцию начал выпускать подмосковный лифтостроительный завод ПУЛЬС (входит в ГК LIFT-IMPORT), расположенный в г. о. Мытищи.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.