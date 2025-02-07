Серпуховский лифтостроительный завод увеличил объемы производства в 2,5 раза

Объемы производства Серпуховского лифтостроительногозавода (СЛЗ, входит в ГК «Садовое кольцо») в январе 2025 года выросли в 2,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В 2024 году компания выпустила более 2 тысяч лифтов, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, в 2023. В этом году предприятие рассчитывает отгрузить потребителямболее 3 тысяч лифтов. Еще один важный показатель, который компании удалось увеличить — количество рабочих мест: за год штат сотрудников вырос практически в два раза и сейчас составляет почти 500 человек», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В прошлом году компания в два раза увеличила количество модификаций лифтов, которые предлагаются потребителям. Речь идет о множестве вариантов исполнения конструкции и дизайна кабины и использовании различных комплектующих. В этом году компания планирует продолжить совершенствовать модельные линейки во всех сериях: «Бизнес», «Комфорт» и «ЭКО».

«В ближайшие годы в жилом фонде России предстоит поменять примерно 140 000 старых лифтов, это без учета оборудования, которое необходимо для нового строительства. Такой спрос — гарантия того, что и производители, и монтажные и эксплуатирующие организации не останутся без работы в среднесрочной перспективе. У нас — амбициозные планы занять ту долю рынка, которая, мы считаем, принадлежит нам по праву», — рассказал управляющий СЛЗ Леонид Черноног.

СЛЗ осуществляет поставки лифтов заказчикам в сроки, строго обозначенные в договорах. Это означает, что за короткий срок на предприятии удалось создать четко отлаженную цепочку технологического процесса, начиная от составления проектной документации и заканчивая поставкой всех материалов и комплектующих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ.

Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.