Серпуховский лифтостроительный завод поставляет продукцию почти в 70 городов РФ

В этом году география поставок Серпуховского лифтостроительного завода (входит в ГК «Садовое кольцо») охватила 69 городов в 33 регионах России. Большая часть отгрузки — более 30% — приходится на города, расположенные в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, лифты СЛЗ будут установлены в подмосковных городах Мытищи, Дзержинский, Домодедово, Одинцово, Балашиха, Чехов, Серпухов, Клин, Щеглово и других. Кроме городов Подмосковья, лифты подмосковного предприятия также поставляются в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Самару, Уфу, Чебоксары, Тюмень, Краснодар, Волгоград, Киров, Новосибирск, Читу, Воронеж и Архангельск. Поставки также запланированы в новые города России — Мариуполь, Евпатория, Керчь.

«Наиболее крупные отгрузки сегодня приходятся на Московскую область — свыше 30% общего объема, Республику Татарстан — около 10%, Краснодарский край — более 6%, Чувашскую Республику — 2%», — прокомментировал заместитель генерального директора по развитию Серпуховского лифтостроительного завода Дмитрий Захаров.

Как отметили в компании, в 2025 году коммерческие поставки (девелоперы, жилые комплексы) составляют основную часть — более 80% всех заключенных контрактов, на поставки по линии Фонда капитального ремонта (ФКР) — порядка 20%.

В 2025 году клиентская база завода составляет более 70 строительных и монтажных компаний из разных регионов России.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.