Серпуховский лифтостроительный завод начнет оснащать лифты усилителями связи в 2026 году

Серпуховский лифтостроительный завод с 2026 года будет устанавливать в лифтах премиум-сегмента усилители сотового сигнала для обеспечения стабильной мобильной связи, сообщает пресс-служба АНО «АИР».

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ), входящий в группу компаний «Садовое кольцо», в 2026 году начнет оснащать свои лифты премиум-класса усилителями сотового сигнала. Это позволит пассажирам сохранять связь во время поездки в кабине.

В декабре текущего года на предприятии завершили финальные испытания нового оборудования. Тестирование проводили в самой высокой в России испытательной башне высотой около 90 метров. На заводе отметили, что усилители будут работать на всех частотах сотовых операторов.

Заместитель генерального директора СЛЗ по развитию Дмитрий Захаров пояснил, что постоянный доступ к мобильной связи стал важной частью жизни жителей современных домов. По его словам, производитель и застройщик могут взять на себя ответственность за качество сигнала в лифтах, особенно в жилых комплексах бизнес-класса.

Для обеспечения качественной связи в лифте требуется установка антенны, приемо-передатчика и усилителя. Оборудование размещают в машинном отделении или в шахте лифта в зависимости от типа здания. В компании подчеркнули, что лифт должен быть интегрирован в цифровое пространство жителя, а стабильный мобильный сигнал — основа такой экосистемы.

