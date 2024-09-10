Сергунина: москвичи предложат идеи улучшения обучающего проекта для бизнесменов

В «Активном гражданине» началось новое голосование . Жители столицы могут предложить свою идею по развитию разделов « Онлайн-академии » на портале «Малый бизнес Москвы», рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Жители мегаполиса решат, в какие категории на сайте нужно добавить новую информацию. Например, в разделе «Вебинары и видео» уже предлагают публиковать записи масштабных форумов и конференций. В категории «Бизнес-библиотека» просят размещать краткое изложение произведений и разные виды инфографики.

«Помимо этого, горожане выберут самые удобные форматы обучения и предложат свои», — сказала Сергунина.

В «Онлайн-академии» московские бизнесмены могут обучиться полезной информации в режиме онлайн. На курсах рассказывают, как выстроить команду, популяризировать бизнес и даже проводить анализ конкурентов.

Московские предприниматели могут пройти 40 интенсивов и других видов курсов. Для них подготовлены около 300 видеозаписей, подкастов, вебинаров и около трех тыс. печатных публикаций, связанных с бизнесом. За период с июня по август 2024 «Онлайн-академией» воспользовались более 61 тыс. раз.

«Активный гражданин» функционирует в России с 2014 года. За этот период платформой воспользовались около семи млн человек. Также на ней организовали более 6,6 тыс. голосований. Каждый месяц в Москве воплощают в жизнь от 30 до 40 решений, принятых жителями.

Ранее Сергунина заявила, что третий поток «Академии инноваторов» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» привлек рекордную сумму инвестиций и грантов. Во время акселерации было создано 55 стартапов.