Сергунина сообщила о привлечении рекордных инвестиций «Академией инноваторов»

Итоги акселерационной программы показали, что завершившийся третий поток «Академии инноваторов» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» привлек рекордную сумму инвестиций и грантов, об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Третий поток „Академии инноваторов“ стал рекордным сразу по нескольким показателям. Участники привлекли 93 млн рублей инвестиций и грантов — в полтора раза больше, чем их предшественники. В ходе акселерации было создано 55 стартапов — прирост на 20%. Изменился и средний возраст авторов проектов. Теперь он составляет 28 лет вместо 31 года», — рассказала Сергунина.

На пробном дне присутствовали предприниматели, представители городских структур, крупных корпораций и фондов. Они ознакомились с лучшими технологическими решениями и обсудили вопросы сотрудничества. В этот раз молодежь проявила активный интерес к программе.

Количество пилотных тестирований на базе крупных компаний увеличилось в три раза. Шесть продуктов уже прошли испытания, 17 находятся в процессе прохождения, а 16 — в детальной проработке.

Разработчики проектов стали активно пользоваться искусственным интеллектом, облачными технологиями и большими данными. Инновации в сфере промышленности, строительства, недвижимости и медицины стали самыми популярными темами.

Финалистами программы стали 10 разработок, среди них новый метод синтеза полупроводниковых материалов для устройств органической электроники, с помощью которого можно будет сэкономить средства в два-три раза, а также решить вопрос импортозамещения. Эта разработка получила грант Российского научного фонда на 1,5 млн рублей.

С момента перезапуска программы в июле 2023 года к экосистеме «Академии инноваторов» присоединилось больше 20 тысяч ученых и предпринимателей со всей России, а также из Индии, Нигерии и других дружественных стран. Участники создали порядка 4 тысяч проектов, а совокупный оборот резидентов перевалил за 260 млн рублей.