Серебро устанавливает новые рекорды на фоне стабильного спроса на золото

На бирже Comex (подразделении Нью-Йоркской товарной биржи) фьючерсы на серебро с поставкой в декабре 2025 года показали стремительный взлет, установив новый исторический максимум, сообщает ТАСС .

Согласно официальной информации, стоимость серебряного актива пересекла отметку в 51 доллар за тройскую унцию.

К началу торгов, в 02:00 по московскому времени, котировки выросли на внушительные 4,77%, достигнув значения 51,05 за унцию.Уже спустя полтора часа, к 03∶42, рынок зафиксировал дальнейший скачок цен, и серебро стоило 51,44 за унцию, прибавив +4,64%.

Тем временем, несмотря на снижение темпов прироста, золото также демонстрировало положительную динамику. Фьючерсы на золото с той же датой поставки в декабре 2025 года держались на уровне 4 146 долларов за унцию, показывая умеренный прирост в размере 1,87%.