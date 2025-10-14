Цена золота установила новый исторический максимум

сегодня в 03:58

Фьючерсы на золото с декабрьской поставкой на бирже Comex достигли беспрецедентного уровня в 4150 за тройскую унцию, сообщает «КоммерсантЪ» .

Однако к 02:59 мск темпы роста снизились, и стоимость упала до отметки 4146,5 за унцию, увеличившись всего на 1,88%.

Ранее днем, 13 октября, цена контракта на золото впервые преодолела психологически значимую отметку в 4 100 за унцию. Согласно данным издания, увеличение стоимости драгоценного металла связано с притоком капитала в золотые биржевые фонды.

Так, в течение сентября международные инвесторы направили в подобные инструменты около 15,5 миллиардов долларов.