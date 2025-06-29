Сенатор Грэм*: Трамп думает, что пора ввести новые санкции против России

Американский президент Дональд Трамп считает, что конгрессу пришла пора принять новый законопроект о введении дополнительных санкций в отношении РФ. По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма*, политик сказал ему об этом во время игры в гольф, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью парламентария телеканалу ABC News .

Трамп при личном диалоге прокомментировал свою позицию по законопроекту о новых санкциях в отношении РФ. По словам Грэма*, американский президент сказал ему, что нужно двигаться вперед.

Сенатор считает, что Трамп подпишет документ, если парламентарии США его примут.

Ранее The Washington Post писал, что, если законопроект американских сенаторов Грэма* о санкциях против России с увеличением таможенных пошлин до 500% примут, то Вашингтон развяжет торговую войну почти со всеми государствами мира. В документе предлагают использовать не только тарифы, но и вводить вторичные санкции против партнеров РФ, приобретающих у нее энергетические носители.

*Линдси Грэм внесен в РФ в список террористов и экстремистов.