Сенат США поддержал пошлины в 500% для стран, закупающих нефть и газ из РФ

Американский сенатор Линдси Грэм* предложил ввести пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих энергоресурсы у России. Инициативу республиканца поддержали 72 и 100 членов верхней палаты конгресса, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на документ.

«Один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в сенате США сообщил, что 72 его коллег поддерживают законопроект», — говорится в публикации.

В статье отметили, что речь идет о новых «сокрушительных санкциях» против Москвы и стран, которые продолжают закупать российские энергоресурсы. При этом Россия может избежать введения новых ограничительных мер, если начнет «серьезные переговоры» по урегулированию конфликта на Украине.

Из материала следует, что сенатор предложил ввести 500% пошлины на импорт из стран, закупающих у России нефть, газ, уран., а также ограничить американцам возможность инвестировать в российские долговые бумаги.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщала, что Дональд Трамп принял решение о временной приостановке введения экономических пошлин после проведения консультаций с министром финансов Скоттом Бессентом и главой Минторга Говардом Лютником.

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