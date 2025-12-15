Семьи участников спецоперации посетили производство елочных игрушек в Клину

«Елочка» — старейшее российское предприятие по производству стеклянных елочных игрушек, расположенное на родине российского стеклодувного промысла, в Клинском крае, и ведущее свою легендарную историю с 1887 года. Мастера фабрики по сей день бережно хранят лучшие традиции русского стекольного ремесла и ручной художественной росписи, развивая при этом как классические, так и современные стилистические направления.

Родители с детьми познакомились с полным циклом создания стеклянного украшения: от выдувания формы мастерами-стеклодувами до ручной художественной росписи. Кульминацией визита стал мастер-класс, где каждый создал свою уникальную игрушку и унес ее с собой как теплое воспоминание и частичку праздника.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.