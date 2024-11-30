SCMP узнал о проблемах китайских компаний из-за нестабильного курса рубля

Динамика курса рубля снижает привлекательность товаров из Китая для россиян, спрос уменьшается, но желающих отказаться от рынка в РФ немного, сообщает РБК .

Ранее курс отечественной валюты в ноябре побил рекорд, установленный в марте 2022 года.

«Продолжающееся снижение курса рубля несет серьезные убытки китайским экспортерам», — отметил основатель бизнес-платформы Waimaojia на WeChat, которая привлекла экспортеров на рынок РФ, Энди Го.

По его словам, сложившуюся на рынке ситуацию также усложняет влияние санкций на платежные системы российских платформ. Бизнесу приходится пользоваться услугами сторонних фирм, которые проводят платежи, их комиссия составляет более 1%, чтобы выше обычного (несколько тысячных процента).

South China Morning Post (SCMP) написал, что некоторые платформы РФ стали рекламировать в Китае услуги для привлечения местного бизнеса.

Как пояснил один из бизнесменов КНР Джордан Си, у россиян покупательная способность превышает другие развивающиеся рынки. По его мнению, курс рубля очень сильно снизился, а уровень возвратов товаров и расходов на логистику достаточно высокий, поэтому многим китайским фирмам приходится отказаться от возврата товаров в страну, они из-за этого теряют много денег.