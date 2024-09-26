Счетная палата: россиянин оформил 26 льготных кредитов на почти 200 млн рублей

Житель России оформил 26 льготных кредитов на почти 200 млн рублей. Об этом сообщается в отчете о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит выделения и использования в 2021–2023 годах средств федерального бюджета на цели поддержки рынка ипотечного кредитования», опубликованном Счетной палатой РФ.

В период с 2021 по 2023 годы включительно более 1,5 тыс. человек оформили от пяти и выше льготных ипотек. Суммарно они заняли у банков около 42,4 млн рублей.

Максимальное количество льготных кредитов, которые оформил один человек, — 26. Их общая сумма — 196 млн рублей.

Ранее сообщалось, что льготное кредитование стало одной из причин роста цен на жилье в России. Каждый раз, когда ставка по ипотеке снижалась на 1%, стоимость недвижимости увеличивалась на 0,9%-2%.