Счетная палата проверит обмен активами между «РусГидро» и СГК

Счетная палата проверяет законность и эффективность обмена активами между «РусГидро» и Сибирской генерирующей компанией (СГК). Благодаря сделке СГК получила Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез, сообщает «Коммерсант» .

Стоимость обменянных активов оценивалась в 7,6–7,9 млрд рублей. В 2020 году после завершения сделки СГК повысила оценку затрат на модернизацию ГРЭС с 65 до 108 млрд рублей. Власти обеспокоены возможным срывом сроков обновления энергоблоков, которые снабжают Дальневосточный регион половиной необходимого электричества.

Эксперты считают, что сделку могут оспорить в суде, если проверка аудиторов обнаружит, что она нанесла ущерб государственным интересам или создала угрозу энергетической стабильности региона. Приморская ГРЭС может снова оказаться под управлением «РусГидро».

Для жителей Дальнего Востока это будет означать усиление госконтроля над обеспечением электричеством и теплом, поскольку объект играет ключевую роль в экономическом развитии региона.

Проверка проводится по поручению президента России Владимира Путина и должна завершиться до 1 марта текущего года.

