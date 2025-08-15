Счетная палата обнаружила нарушения в выплате субсидий по льготным кредитам МСП

Минэкомразвития РФ, предположительно, предоставил неправомерные субсидии уполномоченным банкам на возмещение недополученных доходов по 88 кредитным договорам в соответствии с программой льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Сумма ущерба составляет 56 млн рублей, сообщают « Ведомости » со ссылкой на заключения Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения закона «О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2024 год.

СП сделала замечание Минэкономразвития из-за того, что оно не направило требования об уплате штрафных санкций на сумму 89,4 млн рублей 11 кредитным компаниям. Деньги взыскали из-за недостаточной результативности предоставления субсидий.

Представитель Счетной палаты рассказал, что их на сумму 56 млн рублей Минэкономразвития выдал банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам заемщиков, которые не соответствовали правилам льготной программы. Среди них оказались заемщики-субъекты МСП, преимущественно ведущие оптовую, розничную торговлю, ремонтирующие транспорт, мотоциклы.

Еще субсидии выдали заемщикам, которые превысили предельные сроки субсидирования с момента исключения сведений о них из единого реестра субъектов МСП. Также деньги выдали и ИП, которые в 2023 году перестали вести деятельность, отметил представитель Счетной палаты.

В соответствии с программой льготного кредитования МСП с 2019 по 2024 годы кредитными организациями, принимающими участие в программе, было подписано около 140 тыс. кредитных договоров с малым и средним бизнесом. Случаи, о которых рассказывает Счетная палата, были установлены по 0,001% договоров, рассказал представитель Минэкономиразвития.

Он добавил, что нарушения уже устранили. Субсидии по таким кредитным договорам вернули.