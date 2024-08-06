Счета уходящего из России H&M арестовали из-за многомиллионных долгов

Шведская сеть магазинов одежды и товаров для дома приняла решение покинуть российский рынок. Однако долг бренда составляет внушительную сумму, поэтому в отношении компании открыли исполнительное производство.

Об уходе с российского рынка H&M объявил летом 2022 года. Некоторое время магазины еще работали, но потом все 150 торговых точек закрылись. При этом ликвидация юридического лица началась только 17 июня 2024 года.

Ранее стало известно, что в торговых центрах столицы сильно сократилась доля зарубежных брендов с декабря 2021 года по конец 2023 года. За указанное время данный показатель уменьшился с 44,2% до 28%.