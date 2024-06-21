Сбербанк выплатит дивиденды на рекордную сумму 752 млрд рублей

Выплаты дивидендов Сбербанка на 752 млрд рублей станут рекордными в его истории

Акционеры «Сбера» на общем годовом собрании 21 июня согласовали выплату рекордных дивидендов за всю историю существования компании. По итогам 2023 года будет выплачено в общей сложности 752 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на банк.

В пересчете на одну бумагу размер дивидендов составит 33,3 рубля. Уже 11 июля состоится определение лиц, которые смогут получить выплаты. За день до этого можно будет в последний раз купить акции банка на Мосбирже под выплату дивидендов.

Предыдущий рекорд Сбербанка по выплатам дивидендов равнялся 565 млрд рублей, где цена одной акции составляла 25 рублей. Эту сумму владельцы бумаг получили в 2023 году по итогам 2022 года работы.

По итогам 2023 года Сбербанк увеличил прибыль в 5,2 раза. Ее размер также стал рекордным — 1508,6 млрд рублей.

Ранее более 50 российских компаний заявили, что в этом году намерены выплатить дивиденды. Акционеры получат средства за 2023 год и первый квартал 2024-го.