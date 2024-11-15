Сбербанк поднял ставки по рыночной ипотеке на 3,5 процентного пункта

Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по рыночной ипотеке на 3,5 процентного пункта, сказано в сообщении пресс-службы банка.

Ипотека на первичное жилье выросла до 28,4%, на вторичное — до 28,1%.

При этом по ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях, отмечается в сообщении финансовой структуры.

Ранее в правительстве России заявили, что льготной ипотеки в стране пока не будет.