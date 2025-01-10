Сбербанк обошел «Роснефть» и стал самой дорогой компанией России

Данные биржевых торгов свидетельствуют, что утром 10 января Сбербанк обошел «Роснефть» по капитализации. Банковская организация стала самой дорогой компанией России, сообщает РБК .

По состоянию на 12:42 по московскому времени, совокупная стоимость бумаг Сбера составляла 6,14 трлн рублей. На тот момент все акции «Роснефти» стоили 5,823 трлн рублей.

Впервые Сбербанк стал самой дорогой компанией осенью 2016 года, когда обогнал «Роснефть» по капитализации. С тех пор они постоянно конкурировали между собой.

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал 23 млн долларов со стороны бельгийского Euroclear Bank в пользу российского Сбербанка. Причина в том, что европейское финансовое учреждение заблокировало счета российского.