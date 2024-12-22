Бельгийский банк Euroclear обязали выплатить Сберу более 23 млн долларов

Арбитражный суд Москвы взыскал 23 млн долларов со стороны бельгийского Euroclear Bank в пользу российского Сбербанка. Причина в том, что европейское финансовое учреждение заблокировало счета российского, сообщает ТАСС со ссылкой на полученный документ.

Euroclear должен Сбербанку деньги по трем счетам. По одному 2,5 млн, второму 20,9 млн, третьему — 431 тыс. долларов США.

Также Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear средства в иных валютах. Речь идет о 2,5 млн евро, 547 тыс. швейцарских франков и процентах за использование чужих средств.

В рамках соглашения Сбербанк в 2003 и 2018 годах открыл в Euroclear счета, на которых держал иностранную валюту и акции своих клиентов.

В 2022 году российская компания попыталась вывести средства в РФ, однако они были заблокированы. Причина в «исполнении санкций ЕС».

Тогда Сбербанк подал иск в арбитражный суд.

Ранее глава Euroclear Валери Урбен сказала, что ее расчетно-клиринговая система не должна нести ответственность за возможную конфискацию российских активов в пользу Украины.