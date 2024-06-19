Сбербанк назвал условие для сохранения ставки по ипотеке на новостройки

Сбер сохранит ставку 8% по ипотеке на новостройки при условии субсидий

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи заявил, что банк сохранит ставку 8% по ипотеке на новостройки, но при условии субсидий от застройщиков, сообщает РБК .

Он подчеркнул, что речь идет не о сохранении программы «Господдержка-2020», а о ставке, которую она давала — 8%. Сбербанк принял решение сохранить это условие для всех партнеров.

«Мы даем возможность выдавать ипотечные кредиты под 8% до 5 лет с субсидированием», — заявил Лейпи.

Он подчеркнул, что этот шаг предприняли, чтобы избежать ситуации 2022 года, когда застройщики не хотели снижать цены. На данный момент минимальная ставка по программе «Субсидирование на короткий срок» — 11,5%.

Директор департамента ипотечного кредитования и первичного рынка компании «Этажи Москва» Мария Сорока отметила, что в Московском регионе вряд ли будут падать цены на первичном рынке недвижимости даже после окончания господдержки с 1 июля. По словам эксперта, когда господдержка закончится, на рынке останутся семейная ипотека и IT-ипотека.