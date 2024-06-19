Эксперт пояснила, как отмена льготной ипотеки повлияет на цены в Московском регионе

В Московском регионе вряд ли будут падать цены на первичном рынке недвижимости даже после окончания господдержки с 1 июля 2024 года, сообщила РИАМО директор департамента ипотечного кредитования и первичного рынка компании «Этажи» Москва Мария Сорока.

В России действие программы льготной ипотеки завершится 1 июля текущего года.

По словам эксперта, когда господдержка закончится, на рынке останется семейная ипотека и IT-ипотека. Условия семейной ипотеки изменятся, ставка для семей с детьми старше 6 лет, скорее всего, будет выше текущей, но тем не менее этот вид кредита останется на рынке до 2030 года.

«Для летнего периода характерно охлаждение спроса, думаю, после 1 июля это произойдет», — подчеркнула Сорока.

Она уточнила, что еще будут действовать различные программы от застройщиков, которые позволяют купить жилье на приемлемых условиях — рассрочка, траншевая ипотека. На вторичном рынке уже сейчас есть предложения от банков по снижению ставки. Возможно, подобные предложения будут действовать и на первичный рынок в том числе.

«Если говорить об изменении цен на новостройки, на проекты бизнес-класса, скорее всего, цены не снизятся. Думаю, что будет некоторое движение вверх. Уже сейчас прорабатываются различные инструменты от застройщиков, которые помогут клиентам покупать жилье по хорошим условиям даже с учетом изменения ситуации на рынке. Такие механизмы покупки квартиры будут только набирать обороты, поэтому есть тенденция к повышению цены», — считает специалист.

Кроме того, застройщики уже сейчас меньше вводят новых проектов комфорт-класса и переориентируется на бизнес, потому что стоимость строительных материалов растет, стоимость рабочей силы растет, соответственно, выгоднее и проще строить в нынешних условиях именно бизнес-класс, добавила Сорока.

Как рассказала эксперт, за счет того, что программа господдержки закончится, возможно, часть спроса перетечет на вторичный рынок, и это должно сократить разницу в стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынке.