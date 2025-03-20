Сбер стал самым надежным банком 2025 года в России по версии Forbes

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Forbes: Сбер занял первое место в рейтинге самых надежных банков в РФ

Сбер занял первое место в рейтинге наиболее надежных банков в РФ в 2025 году. За ним следует ВТБ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes.

На третьем месте оказался Райффайзенбанк. Это дочерняя компания австрийской банковской группы.

Издание Forbes включило в рейтинг и другие банки. Среди них оказались Ситибанк, Тойота банк, Дойче банк и иные финансовые учреждения стран мира.

Ранее сообщалось, что за год офисы Сбера посетили 341 млн раз. 8,2 млн человек поставили высокую оценку сотрудникам отделений за обслуживание.