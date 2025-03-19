Итоги ко Дню клиента подвели в Сбере

19 марта Сбер поблагодарил своих клиентов за то, что они ежедневно доверяют компании решение самых разных задач — от снятия наличных до ведения бизнеса и покупки жилья. Пользователи могут ознакомиться с личными итогами прошедшего «клиентского года» на сайте, а компания поделилась общими результатами по стране.

На твердую «пятерку» оценили обслуживание в офисах Сбера 8,2 млн человек, а всего за год россияне посетили офисы банка 341 млн раз. Банкоматами воспользовались 116 млн человек, в том числе 27,7 млн клиентов сторонних банков. Сотрудники и курьеры Сбера доставляли клиентам СберКарты по нужным адресам на всей территории страны, обогнув Землю по экватору 87 раз. Сейчас доставка СберКарт доступна более чем в 250 городах страны.

Мобильное приложение Сбера СберБанк Онлайн остается для клиентов одним из самых используемых: в среднем за год каждый пользователь открывал его 380 раз, то есть чаще чем раз в день.

Сотрудники консультационных центров Сбера за год рассмотрели 80 млн пользовательских обращений. В это число входит 5,6 млн жалоб, 12 млн обращений через чаты и 62,3 млн консультаций.

В 2024 году 200 тыс. клиентов оформили «Семейную ипотеку» на общую сумму 1,1 трлн рублей. 500 тыс. клиентов воспользовались сервисом «Моя недвижимость» на Домклик и СберБанк Онлайн для онлайн-оценки недвижимости.

На сегодняшний день сервис SberPay NFC подключили уже 14 млн клиентов, владельцев Android-смартфонов, а количество операций через SberPay превышает 7 млн в день. За год оборот по операциям со SberPay NFC вырос в два раза. Также в SberPay появились и другие возможности: сохранять бонусные карты и платить со счетов других банков.

Клиенты Сбера улыбаются все чаще — за клиентский год они оплатили улыбкой 54 млн покупок. Рекордсменом стал пользователь, который совершил с помощью улыбки 2097 покупок.

Сбер помогает более чем 3 млн предпринимателей развивать свой бизнес. В период с марта 2024-го по март 2025 года еще 700 тыс. клиентов открыли счета в Сбере, а 100 тыс. начинающих предпринимателей прошли обучение по ведению бизнеса. Было решено 22 млн бизнес-задач, особое внимание уделено продавцам маркетплейсов — 326 тыс. селлеров повысили продажи.

«Для нас клиент — это всегда живая история, доверие, которое мы ежедневно стремимся оправдывать. Каждое посещение офиса, каждая улыбка при оплате, каждый спасенный от мошенников рубль — это не сухие данные, а истории из жизни и ежедневные победы. Это миллионы людей, которые верят, что мы поможем им исполнить мечты и добиться поставленных целей: купить дом, развить бизнес, защитить близких. Ведь в основе всех наших технологий и сервисов — наше искреннее желание улучшить жизнь каждого. Спасибо, что выбираете нас!», — поделился вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Также Сбер защищает клиентов от мошенничества. Антифрод-система анализирует 30 млрд операций в месяц с эффективностью 99,9%. В 2024 году удалось предотвратить хищение у клиентов 300 млрд рублей, а с начала 2025 года — еще 43 млрд.

Услуга «Хранитель» от СберМобайла заблокировала 12 млн мошеннических звонков.

Сбер помогает людям объединяться ради добрых дел. В прошлом году клиенты пожертвовали 420,5 млн рублей на благотворительность.