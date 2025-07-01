«Сбер» смягчил условия кредитования на фоне снижения ключевой ставки ЦБ

«Сбер» объявил снижение ставок по ипотеке и кредитам с июля 2025 года

С 1 июля 2025 года «Сбер» вводит очередное снижение ипотечных ставок на 0,5-2 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса, сообщает ТАСС .

Одновременно с 30 июня минимальная ставка по потребительским кредитам уменьшится на 1 п. п., сообщает пресс-служба банка.

Новый минимум по ипотеке на «Домклик» — от 21,4% годовых. Дополнительная скидка 1 п. п. на кредиты ИЖС для быстровозводимых домов. Снижение ставок по вкладам «СберВклад» (надбавки уменьшены с 1% до 0,7%). Максимальная доходность по краткосрочным вкладам (4-5 месяцев) — 18%.

Это уже второе масштабное снижение за месяц: 10 июня банк уменьшил ставки по рыночной ипотеке на 2-3,5 п. п. и по потребительским кредитам — на 2 п. п. В «Сбере» объясняют эти решения возможностями, открывшимися после снижения ключевой ставки Банком России.