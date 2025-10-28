Сбер оценил убытки банков при вводе НДС на обслуживание карт в 200 млрд руб

Банковский сектор может лишиться более 200 млрд рублей при введении НДС на обслуживание банковских карт. Об этом заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, сообщает «Интерфакс» .

По его словам, сейчас участники рынка уточняют, что же попадает под эти операции. При самом плохом варианте банки могут потерять больше 200 млрд рублей. Однако сумма может быть и меньше, это будет зависеть от принимаемых кредитными организациями решений.

После уточнения всех подробностей насчет налогооблагаемых операций банки, вероятно, будут думать об изменении тарифов.

«Это мы тоже будем изучать, в том числе с учетом того, что возможно ли для нашего контрагента применение вычета к этому НДС», — сказал Скворцов.

Если вычет возможен, то нагрузка на банк из-за налога будет меньше. В ином случае кредитная организация значительно повысит тарифы, что может привести к большим проблемам вплоть до оттока клиентов.

По словам эксперта, все подробности должны стать известны до 10 декабря. Если банк возьмет на себя повышение тарифов, то это может оказать давление на динамику чистого комиссионного дохода на 2026 год.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, отменяющий освобождение от уплаты НДС услуг по обслуживанию банковских карт. Эксперты заявили, что принятие документа даст толчок росту издержек финансовых организаций в и как следствие пересмотру тарифов на обслуживание «пластика».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.