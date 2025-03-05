Сбер открыл накопительный счет для подростков

В Сбербанке с 5 марта появился ряд накопительных продуктов под названием «Молодежный». Они рассчитаны на подростков в возрасте от 14 до 17 лет, рассказали « РБК Инвестициям » в пресс-службе кредитной организации.

В рамках вклада «Молодежный» размер максимальной ставки составит 21,5%. Положить деньги можно на пять или шесть месяцев. Для открытия нужно внести 10 тыс. рублей.

Помимо это, появился накопительный счет «Молодежный». Максимальная ставка по нему составит 18%. По информации финучреждения, 94% подростков в РФ, у которых открыты счета в банках, — клиенты Сбера.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сказал, что финучреждение выплатит дивиденды акционерам в размере 50% от прибыли за прошлый год.