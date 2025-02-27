Греф подтвердил намерение Сбера выплатить дивиденды в размере 50% прибыли

Акционерам Сбера в текущем году будут выплачены дивиденды в размере 50% от прибыли за прошлый год, заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает РБК .

По его словам, уплата дивидендов — это часть миссии организации. Греф отметил, что банк будет выполнять свои обязательства.

Он добавил, что в 2025 году Сбер хочет выплатить все запланированные дивиденды акционерам. Однако Греф не стал гарантировать, что в течение следующих трех лет получится это повторить в таких же объемах, потому что «мир слишком волатилен».

При этом глава Сбера настаивает на том, что организация продолжит прилагать все усилия для поддержания капитала и выплат дивидендов.

Также Греф добавил, что Сбербанк сохранил достаточность капитала на уровне 13,3%.

Ранее стало известно, что Сбер стал использовать ИИ для расчета размера повышения зарплат. Он учитывает более 100 показателей.