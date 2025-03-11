Сбер напомнил, что пенсионные баллы и стаж можно докупить

В 2025 году граждане РФ не смогут выйти на пенсию по старости. Это связано с действием переходного периода увеличения пенсионного возраста. Он продолжится вплоть до 2028 года.

Чтобы получить страховую пенсию, необходимо достичь пенсионного возраста. Также у человека должен быть определенный страховой стаж и нужное количество пенсионных баллов. Их минимальное количество также будут увеличивать.

Существуют способы получения пенсионных баллов и стажа, если их не хватает. Так, их можно докупить. В этих целях нужно подать заявление о вступлении в обязательное пенсионное страхование в местное отделение Социального фонда России.

В текущем году минимум можно купить 0,976 балла за 59 241,60 руб. В течение года можно будет докупить 7,808 балла. Их общая стоимость — 473 932,8 руб. А год стажа можно докупить за 59 241,60 руб. Оплатить баллы и стаж можно в любом банке.

Также их можно заработать, устроившись на официальную работу. Отследить стаж и баллы можно в выписке о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС).

Ранее правительство РФ проиндексировало социальные пенсии на 14,75%. Это решение коснется 4,2 млн россиян.