Решение правительства о социальных пенсиях коснется 4,2 млн россиян

Российское правительство приняло решение об индексации социальных пенсий на 14,75%. Принятое решение затронет около 4,2 млн россиян, сообщает пресс-служба кабмина.

В бюджете Соцфонда страны на это решение предусмотрено порядка 85 млрд рублей.

«Поддержка граждан — это приоритет работы правительства. Важно продолжать делать все необходимое, чтобы людям своевременно перечислялись положенные им средства», — подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

C 1 апреля соцпенсии проиндексируют 14,75%. Это соответствует темпам увеличения прожиточного минимума пенсионеров за 2024 год. Эти выплаты получают россияне с инвалидностью и потерявшие кормильца, а еще граждане, не имеющие трудового стажа, или если его недостаточно для страховой пенсии.

Кроме того, с 1 апреля на 14,75% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий жителей России. Среди них: военнослужащие, проходившие службу по призыву, участники ВОВ, а еще награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», летчики-испытатели и космонавты, те, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей.