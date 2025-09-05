Сбер и Группа «Самолет» заключили соглашение о сотрудничестве на полях Восточного экономического форума

«Наше партнерство с группой „Самолет“ носит стратегический характер и охватывает широкий спектр направлений — от проектного финансирования и ипотечных программ до совместных ESG-инициатив. Сегодня с ГК „Самолет“ мы реализуем 47 проектов, общая площадь финансируемого жилья составляет порядка 8,9 млн кв. м. Уверен, что синергия наших компетенций и обмен лучшими практиками позволят и дальше создавать новые проекты, меняющие качество жизни в городах к лучшему», — отметил Евгений Титов, вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка.

В рамках соглашения «Самолет» и Сбер подтвердили намерение развивать сотрудничество в соответствии с реализуемой девелопером стратегией по расширению присутствия в различных регионах России.

«Решение о расширении бизнеса группы „Самолет“ за пределы Московского региона было принято еще в 2021 году. За это время мы вышли в 16 новых для себя городов и регионов, запустили 23 жилых проекта. Сбер, обладающий огромной экспертизой в области финансирования жилищного строительства, остается одним из наших основных партнеров по финансированию федеральных проектов, в том числе в рамках реализации механизма КРТ. Мы высоко ценим доверие и поддержку, которую оказывает нам один из ведущих финансовых институтов страны и уверены, что наше партнерство позволит и дальше создавать новое качество жизни для сотен и тысяч семей, проживающих в различных регионах России», — подчеркнула генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина.