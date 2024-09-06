Сбер допустил небольшое снижение цен на жилье в ближайшие месяцы

Сбер ожидает небольшого снижения цен на жилье в ближайшие месяцы. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев считает, что на фоне роста реальных доходов населения жилье станет более доступным, пишет ТАСС .

По итогам июля наблюдалось снижение цен в новостройках на 1,8%, а на готовое жилье на 0,4%.

Эксперт обратил внимание на то, что ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем немного сократился. По его прогнозу, небольшая коррекция цен в ближайшие месяцы будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что самыми часто встречающимися ошибками, которые допускают россияне при закрытии ипотеки, являются: внесение неверной суммы последнего платежа, отсутствие контроля за снятием обременений с квартиры, нежелание брать у банка справку о выплате кредита.