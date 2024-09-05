Названы частые ошибки при закрытии ипотеки

Самыми часто встречающимися ошибками, которые допускают россияне при закрытии ипотеки, являются: внесение неверной суммы последнего платежа, отсутствие контроля за снятием обременений с квартиры, нежелание брать у банка справку о выплате кредита, сообщила РИАМО руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

Она добавила, что самая распространенная ошибка — неправильный размер последнего транша. При погашении ипотеки заемщик выплачивает фиксированный ежемесячный платеж, поэтому, когда приходит последний месяц кредита, многие вносят привычную сумму и уверены, что на этом все заканчивается.

«Однако на практике величина последнего платежа может отличаться от ежемесячного, так как в него могут быть включены какие-то небольшие проценты, пени, пересчеты и так далее. Поэтому перед закрытием ипотеки следует проверить график своих платежей и обязательно связаться с банком, чтобы уточнить, все ли было внесено, нет ли каких-либо неоплаченных остатков, пеней. Погасить необходимо все, вплоть до задолженностей в размере нескольких рублей или даже копеек», — отметила риелтор.

Никитина уточнила, что еще одна распространенная ошибка россиян заключается в том, что они не берут в банках справку о полном погашении ипотеки.

«Такая мера точно не будет лишней, так как сотрудники финансовых организаций иногда забывают подать соответствующие данные в бюро кредитных историй. Если так произойдет, то в будущем при желании получить любой новый кредит могут возникнуть проблемы», — предостерегла эксперт.

Третьей распространенной ошибкой специалист назвала отсутствие контроля за снятием обременений с квартиры после выплаты ипотеки. Сегодня во многих банках данная процедура автоматизирована. Однако пока это предусмотрено не во всех организациях и не всегда происходит без сбоев.

«В итоге мы нередко встречаем на рынке жилья истории, когда ипотека на квартиру выплачена много лет назад, а, по информации, она до сих пор находится в залоге у банка. В итоге, когда человек хочет продать жилье, он сталкивается с этой проблемой, что приводит к срыву сделки, лишним нервам, потере времени и денег», — резюмировала Никитина.