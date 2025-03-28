Samsung открыл набор сотрудников на заводы в Подмосковье и Калужской области

Компания Samsung открыла массовый набор работников на заводы, а также склады в Калужской и Московской областях. По словам местных жителей, на предприятиях ведется активная работа, сообщает Mash .

Компании «Самсунг Электроникс Рус Калуга» и «Самсунг СДС Рус» разместили ряд вакансий. Они нанимают операторов-сборщиков, операторов автоматической линии, комплектовщиков и инспекторов по контролю качества.

Рабочим предлагают зарплату в размере от 35 до 50 тыс. рублей. Соискатель должен пройти обучение, после чего работать на конвейере и собирать технику.

Ранее The Korea Times писало, что южнокорейские техногиганты LG, Hyundai и Samsung допускают возврат в РФ. Российский рынок фирмы воспринимают как значительный.