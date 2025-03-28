Южнокорейские технокомпании Hyundai, LG и Samsung рассуждают над возвращением в Россию, рынок которой воспринимается как «значительный с сильным предпочтением» корейскому продукту и «критически важный» для повышения эффективности деятельности этих компаний. Особенно «быстрые шаги» предпринимает LG Electronics, которая недавно частично возобновила работу на своем московском заводе, сообщает The Korea Times .

«Целью этого шага является предотвращение ухудшения состояния производственных мощностей, простаивающих с начала [конфликта на Украине]», — добавили в LG Electronics, говоря о заводе электроники в Москве, где ранее производили холодильники и стиральные машины.

Генеральный директор LG Electronics Чо Джу-Ван на днях также заявил, что компания «внимательно следит за ситуацией» и может возобновить работу в России после снятия с нее санкций.

Аналогичные шаги предпринимает и производитель силовых трансформаторов и другого электрооборудования HD Hyundai Electric, который продолжала вести свой бизнес в РФ. Компания также поучаствует в выставке «Электро-2025», которая пройдет в России с 1 по 4 апреля.

Конгломерат Hyundai Motor Group и транснациональная компания Samsung Electronics также думают над будущим возвращением на российский рынок.

«С населением более 140 миллионов человек Россия является значительным рынком с сильным предпочтением корейской продукции и служит стратегическим хабом, соединяющим Центральную Азию и Европу», — добавляется в статье.