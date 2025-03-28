«Россия — критически важный рынок». Hyundai, LG и Samsung захотели вернуться
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Южнокорейские технокомпании Hyundai, LG и Samsung рассуждают над возвращением в Россию, рынок которой воспринимается как «значительный с сильным предпочтением» корейскому продукту и «критически важный» для повышения эффективности деятельности этих компаний. Особенно «быстрые шаги» предпринимает LG Electronics, которая недавно частично возобновила работу на своем московском заводе, сообщает The Korea Times.
«Целью этого шага является предотвращение ухудшения состояния производственных мощностей, простаивающих с начала [конфликта на Украине]», — добавили в LG Electronics, говоря о заводе электроники в Москве, где ранее производили холодильники и стиральные машины.
Генеральный директор LG Electronics Чо Джу-Ван на днях также заявил, что компания «внимательно следит за ситуацией» и может возобновить работу в России после снятия с нее санкций.
Аналогичные шаги предпринимает и производитель силовых трансформаторов и другого электрооборудования HD Hyundai Electric, который продолжала вести свой бизнес в РФ. Компания также поучаствует в выставке «Электро-2025», которая пройдет в России с 1 по 4 апреля.
Конгломерат Hyundai Motor Group и транснациональная компания Samsung Electronics также думают над будущим возвращением на российский рынок.
«С населением более 140 миллионов человек Россия является значительным рынком с сильным предпочтением корейской продукции и служит стратегическим хабом, соединяющим Центральную Азию и Европу», — добавляется в статье.