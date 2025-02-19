Самозанятые Подмосковья заключили договоров с госкомпаниями почти на 1 млрд руб

По итогам 2024 года в России объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос на 64% по сравнению с 2023 годом и составил рекордные 11,9 млрд рублей. Количество договоров впервые превысило 15 тыс., что почти на 20% превышает показатели предыдущего периода. А число самозанятых граждан, которые стали поставщиками крупнейших заказчиков, более чем на 18% обновило прошлогодний рекорд и составило более 9 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Московская область вошла в число лидеров по объему закупок госкомпаний у самозанятых среди регионов страны. В 2024 году самозанятые из Подмосковья заключили договоров с госкомпаниями на общую сумму 974,8 млн рублей. Это на 65% больше, чем за 2023 год. Всего в закупках для госкомпаний в прошлом году участвовали 916 самозанятых из нашего региона», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За соблюдение обязательной правительственной 25%-ной квоты на закупки у малого и среднего бизнеса отвечает корпорация МСП и уполномоченные органы регионов.

«За счет распространения специальной квоты по закупкам у МСП на самозанятых сохраняется тренд на рост количества таких поставщиков у госкомпаний. Причем мы видим не только увеличение объема закупок в денежном выражении, что частично может быть обусловлено экономической ситуацией. Важно, что растет количество договоров и число поставщиков среди самозанятых. Если в 2019 году таких договоров было всего 43, то после распространения в 2020 году квоты по закупкам у МСП на самозанятых, число договоров с самозанятыми превысило 1,3 тысячи и в 2024 году составило уже более 9 тысяч. Всего с 2019 по 2024 год самозанятые заключили более 38 тысяч договоров с госкомпаниями при средней цене договора более 630 тысяч рублей. Одновременно расширяется номенклатура поставляемых изделий и спектр оказываемых услуг самозанятых. Так, в 2024 году номенклатура по договорам с самозанятыми достигла почти 40 тысяч различных позиций», — заявил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Также он отметил, что растет и количество госкомпаний, готовых заключать договоры с самозанятыми. В 2019 году в России таких компаний было всего 16, после распространения квоты на самозанятых количество таких компаний составило 138, а по итогам 2024 года эта цифра превысила 2 тысячи организаций.

Наибольший прирост объема закупок у самозанятых в России в 2024 году произошел в сфере услуг финансового посредничества и страхования (в 3,2 раз), юридических и бухгалтерских услуг (в 3,4 раз), профессиональных, научных и технических услуг (в 1,8 раз), а также в области специализированных строительных работ (в 1,7 раз).

Лидерами по объему закупок у самозанятых среди регионов стали Москва (1,95 млрд рублей), Курская область (1,31 млрд рублей), Московская область (0,97 млрд рублей), Санкт-Петербург (0,71 млрд рублей) и Республика Башкортостан (0,59 млрд рублей).

Наибольший прирост по сравнению с 2023 годом отмечен в Курской области (1 млрд рублей), Республике Башкортостан (438,8 млн рублей), Санкт-Петербурге (397,2 млн рублей), Московской области (382,6 млн рублей) и Свердловской области (341,7 млн рублей).

Напомним, с 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.