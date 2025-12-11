Салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой» подорожали на 30% в России

Традиционный новогодний стол в России сложно представить без «оливье» и «сельди под шубой». Однако, по словам маркетолога и предпринимателя Юрия Караванова, приготовление этих праздничных салатов стало дороже на 20-30% по сравнению с прошлым годом.

Караванов объясняет рост цен двумя основными причинами: общей инфляцией в стране и особенностями ведения бизнеса в России, когда перед праздниками продавцы ожидаемо поднимают цены на продукты.

Эксперт отметил, что, если в прошлом году порция оливье обходилась примерно в 140 рублей, то в текущем году ее стоимость возросла до 170-180 рублей.

По словам Караванова, ежегодная инфляция составляет около 10%. В этом году на цену оливье дополнительно влияют праздничный ажиотаж и увеличение налоговой нагрузки на бизнес. Повышение ставки НДС с 20% до 22% вынуждает предпринимателей искать способы компенсации, и предновогодний период, когда люди активно закупают продукты, становится для этого подходящим моментом.

Аналогичная ситуация складывается и с селедкой под шубой — ожидается подорожание на 20-30%, подчеркнул специалист.

«Есть производитель, которому надо сырье добыть, поймать рыбу и перевести. А для работы производителя условия сейчас ужесточаются по причине ситуации в стране, что нужно дополнительно вводить налоги для того, чтобы страну нашу развивать. С одной стороны, это грамотно, но с другой — страдает конечный пользователь. Поэтому с селедкой под шубой будет такая же ситуация, как и с оливье: 10% — это инфляция и еще примерно 10% — это текущая накрутка бизнеса для того, чтобы выжить. В прошлом году было попроще бизнесу, а в этом условия работы ужесточаются, узелок завязывается», — рассказал Караванов в разговоре со Sputnik.

Ранее россияне перечислили новогодние подарки, которые их раздражают. В список попали в том числе сертификаты в фитнес-центры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.