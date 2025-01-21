Сахар подешевел до минимума с лета 2021 года

Фьючерсы на сахар-сырец в Соединенных Штатах продемонстрировали снижение стоимости до минимального уровня с лета 2021 года, что обусловлено ожиданиями возобновления экспорта из Индии и благоприятными перспективами урожая в Бразилии, сообщает «Интерфакс» .

Мартовские фьючерсы на сахар, торгуемые на бирже ICE, к 19:47 по московскому времени упали на 2,5%, достигнув отметки в 17,77 цента за фунт. В ходе торгов они опускались до 17,61 цента за фунт.

Индия занимает второе место в мире по объемам производства сахара. Согласно данным Trading Economics, власти страны установили квоту на экспорт в размере до 1 млн тонн сахара в текущем сельскохозяйственном сезоне, который завершается в конце сентября. Общий объем производства сахара в Индии ожидается на уровне свыше 27 млн тонн.

Крупнейшим мировым производителем сахара является Бразилия. Благоприятные погодные условия для выращивания сахарного тростника в стране привели к увеличению прогнозов урожая.

Кроме того, фермеры стали направлять больше тростника на переработку в сахар из-за снижения цен на этанол. До этого тросник направляли на производство биологического топлива.

Ранее стало известно, что на складах Мексики скопилось около 600 млн литров текилы. Падение спроса привело к перепроизводству национального алкогольного напитка.