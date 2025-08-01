С ужесточением комплаенса в ОАЭ столкнулись все компании — эксперт

В прошлом году ОАЭ установили новые стандарты Anti-Money Laundering (AML), направленные на предотвращение отмывания денег, и ввели Pillar-2 (часть глобальной AML). В свою очередь ЕС исключил страну из «черного списка» для европейских банков. Эти меры привели к ужесточению комплаенса в банках Эмиратов, причем это касается не только компаний с российскими акционерами, сообщила РИАМО управляющий партнер SKY Consulting Group, руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра.

«Наша компания фиксирует, что с подобными ужесточениями столкнулись и наши клиенты, которые не относятся к России. Например, у нас есть европейские граждане, клиенты из Бразилии, Китая, Словакии, Малайзии, — и все они столкнулись с проверкой на соответствие требованиям AML и на соответствие требованиям, согласно которым должны проводиться платежи. То есть все они должны доказать эмиратским банкам, что деятельность их компаний в ОАЭ реальная, а не подставная для отмывания денег», — объясняет эксперт.

Кроме того, эмиратские банки не открывали компаниям из России (российским ООО и ОАО) счета и всегда требовали наличия локальной компании для открытия счетов. Компании с российскими корнями в Эмиратах очень часто используют свои счета как транзакционные и не проводят реальную деятельность в Эмиратах. В таком случае банки ОАЭ могут закрыть счет, чтобы провести проверку, говорит Танцюра.

Безалаберное отношение

«Еще могу отметить как руководитель консалтинговой компании, у которой есть и клиенты из РФ, что компании с российскими корнями абсолютно безалаберно относятся к подготовке документов по тем операциям, которые они проводят в Эмиратах. В России собственники очень внимательно следят за тем, чтобы все документы по контракту были оформлены в соответствии с законодательством, в Эмиратах почему-то бизнес из России абсолютно не заботится о том, чтобы документы соответствовали видам деятельности, указанным в лицензии, чтобы документы отражали реальную работу компании, а также игнорируются запросы от банков ОАЭ. Именно поэтому, когда наступает проверка, компании с российскими акционерами не могут предоставить корректных документов либо предоставляют их, скажем так, не уделяя должного внимания подготовке этих документов, и в результате получают блокировку счета», — отмечает эксперт.

У тех компаний, которые ведут реальный бизнес в Эмиратах, даже если у них российские учредители, своевременно сдают отчетность, отвечают на запросы банков по операциям, не имеют сомнительных платежей, то есть не используют свою эмиратскую компанию как расчетную, не возникает никаких проблем, подчеркивает Танцюра.

Действительно, с начала года проходит поэтапная строгая проверка абсолютно всех компаний и это ежегодная, стандартная процедура. Учитывая, что ОАЭ очень долго шли к тому, чтобы ЕС исключил страну из списка государств с высоким уровнем риска в сфере отмывания денег, это закономерно, констатирует эксперт.