С 1 января в России изменится размер МРОТ
Госдума утвердила размер МРОТ на 2026 год в размере более 27 тысяч рублей
Фото - © Медиасток.рф
На пленарном заседании в третьем чтении Госдума утвердила законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2026 года на уровне 27 093 рублей, сообщает РИА Новости.
Документ, предложенный правительством РФ как часть бюджетного плана, позволит увеличить заработную плату приблизительно 4,6 миллиона трудящихся.
Указанный размер МРОТ равен 48% от медианной заработной платы за предыдущий год.
Согласно информации Росстата, медианная зарплата за 2024 год равна 56 443 рублям.
