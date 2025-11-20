С 1 января в России изменится размер МРОТ

сегодня в 15:13

Госдума утвердила размер МРОТ на 2026 год в размере более 27 тысяч рублей

На пленарном заседании в третьем чтении Госдума утвердила законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2026 года на уровне 27 093 рублей, сообщает РИА Новости.