сегодня в 18:52

В РФ собираются увеличить МРОТ до 27 тыс рублей в следующем году

В РФ увеличивают минимальный размер оплаты труда (МРОТ) темпами, которые опережают инфляцию. В 2026 году он вырастет до 27 093 рублей, рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин на стратегической сессии, сообщает ТАСС .

С января МРОТ вырос больше 16,5% и составил более 22,4 тыс. рублей.

В 2025 году минимальный размер оплаты труда увеличится более, чем на 20,5%. Благодаря этому, вырастет уровень жизни около четырех с половиной тыс. работников.

По данным проекта федерального бюджета на 2026 год уровень прожиточного минимума в РФ составил 18,9 тыс. рублей. Уровень прожиточного минимума для трудоспособного населения оценили в 20,6 тыс.

