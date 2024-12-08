С 1 января 2025 года зарплаты бюджетников индексируют на 13,2%

Член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб рассказал, что с 1 января 2025 года зарплаты бюджетников индексируют на 13,2%. Это касается врачей, педагогов, соцработников, работникам культуры, а также отдельным категориям госслужащих, пишет РИА Новости.

По его словам, в соответствии с принятым бюджетом, зарплаты медикам, педагогам, социальным работникам, работникам культуры, отдельным госслужащим будут увеличены на 13,2% с 1 января следующего года.

Планируется, что на 13,2% повысят зарплаты сотрудникам МЧС, Росстандарт, Роспотребнадзор, работникам лесных хозяйств.

В этот перечень не входят судьи, депутаты и сенаторы.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что в России инфляция больше всего бьет по населению. Это объясняется тем, что рост цен снижает реальную покупательную способность граждан, особенно тех, чьи доходы фиксированы или растут медленнее, чем инфляция.