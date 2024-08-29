Рынок акций РФ продемонстрировал рост индексов в четверг

К 10:00 по московскому времени индекс Мосбиржи прибавил на 0,54%, до 2 714,44 пункта. На столько же процентов вырос и индекс РТС, он составил 935,11 пункта.

По данным на 10:15 по московскому времени, индекс Мосбиржи уменьшился до 2 714 пунктов. Индекс РТС опустился до 934,96 пункта.

Ранее стало известно, что Мосбиржа разработала план торгов в выходные и по праздникам. Площадка провела обсуждение с участниками рынка по этому поводу.