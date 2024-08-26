Мосбиржа разработала план торгов в выходные и по праздникам

Московская биржа намерена проводить торги на фондовом и срочном рынках в субботу, воскресенье и праздничные дни. В настоящее время площадка презентовала свой план и ведет его обсуждение с профессиональными участниками и регулятором, сообщает РБК .

«Московская биржа в соответствии с запросами участников рынка начала обсуждение возможных вариантов торгов в выходные дни», — заявил представитель площадки.

Согласно презентации площадки, дополнительные торговые сессии на фондовом и срочном рынках проведут в выходные и праздничные дни. Основная торговая сессия стартует в 10:00 по Москве, а начнется она в 9:50 с аукционов открытия. Заканчиваться торги на срочном рынке будут в 18:50, а на фондовом — в 19:00.

При этом конкретные даты запуска торгов Мосбиржа не раскрывает и ведет обсуждения с участниками и Центробанком.

Ранее стало известно, что в России для поддержки внешнеэкономической деятельности задумались об открытии двух новых криптобирж, одна из которых будет находиться в Москве, а вторая — в Санкт-Петербурге.