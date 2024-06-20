Рынок акций РФ поднимается почти на процент в начале торгов 20 июня

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Мосбиржа: российский рынок акций в начале торгов растет на 0,98%

Индекс Мосбиржи в начале торгов 20 июня поднялся на 0,98% к 10:08, сообщает РИА Новости .

По данным Мосбиржы, российский рынок акций в четверг в начале торгов поднялся почти на процент и достиг 3057,07 пункта.

При этом долларовый индекс РТС вырос на 0,28% до 1123,13 пункта.

Ранее стало известно, что 19 июня курс на покупку доллара в некоторых обменниках Москвы упал ниже 87 рублей. Это связано со снижением курса юаня.