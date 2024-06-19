Ниже 87 рублей: ряд банков снизил курс на покупку наличных долларов

19 июня курс на покупку доллара в некоторых обменниках Москвы упал ниже 87 рублей. Банки понизили курсы иностранных валют на фоне снижения курса юаня на торгах на Мосбирже, сообщает РБК .

По данным «Банки.ру», в среду днем купить наличные доллары можно было дешевле 87 рублей в отделениях Ак Барс Банка и Райффайзенбанка.

Это связано со снижением курса юаня на торгах на Мосбирже. По прогнозам аналитиков Росбанка, он будет восстанавливаться в ближайший кварталы.

Накануне ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 19 июня сразу более чем на 2 рубля по сравнению с уровнем вторника. Официальный курс доллара США был на уровне 87,0354 рублей, евро — 93,2994 рублей, юаня — 11,7964 рублей.

При этом на прошлой неделе после объявления санкций США против Мосбиржи, НКЦ и НРД курс наличного доллара у ряда банков поднимался выше 100 рублей.