Рынок акций растет на фоне сообщений о перемирии в честь 80-летия Победы Экономика сегодня в 15:18

Российский рынок акций начал активно расти на фоне новостей о трехдневном перемирии в честь 80-летия Победы. В числе лидеров обыкновенные акции ВТБ, на фоне новостей о выплате дивидендов по итогу 2024 года они выросли на 19,8%, сообщает «Интерфакс».

Индекс Мосбиржи увеличился до 3042,88 пункта (+1,22%). Индекс РТС тоже вырос на 1,22% до 1159,73. Стоимость большей части «голубых фишек» на Мосбирже увеличивается в пределах 4,3%. Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие по гуманитарным соображениям в дни 80-летней годовщины Победы — с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. В эти даты боевые действия поставят на паузу.