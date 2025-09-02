Рынки капитала 2 сентября в целом нейтральны. Новости с саммита ШОС на курс рубля тоже не оказали какого-либо влияния, сообщил РИАМО старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«Сигналы со стороны ШОС для рубля не становятся рабочими. Согласование проекта „Сила Сибири — 2“ для курсообразования рубля, скорее, нейтральная новость, чем позитивная. Инфраструктурно-политические проекты такого масштаба обычно требуют колоссальных инвестиций и очень длинного периода выхода на безубыточность», — отметил эксперт.

По его словам, банки и инвесторы все больше ориентируются на ожидания по ключевой ставке ЦБ РФ. Базовый прогноз предполагает снижение стоимости кредитования на 100 б. п. с текущих 18% годовых, но инфляционная конъюнктура не исключает и более масштабных вариантов.

«Доллар США проторгуется в границах 80-81 руб., евро — 94-95 руб., юань — около 11,25 руб.», — спрогнозировал Силаев.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания подписала в Китае меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».