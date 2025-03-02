Руководство Toyota организовало секретный VIP-сбор для экс-дилеров из России

Руководство японского автоконцерна Toyota впервые за последние 3 года организовало VIP-сбор для бывших российских дилеров. Мероприятие прошло с 9 по 12 февраля в Дубае в условиях строжайшей секретности, сообщает Mash .

Головной офис пригласил бывших российских представителей Toyota в Дубай, оплатив бизнес-класс в обе стороны. В ходе встречи топ-менеджеры извинились перед россиянами за уход из страны и пообещали, что вернутся в Россию после завершения украинского конфликта.

Следующая встреча руководства Toyota с экс-дилерами из России запланирована на март текущего года.

Toyota ушла с российского рынка после начала СВО. В сентябре руководство компании объявило, что закрывает производство автомобилей в РФ из-за простоя после ухода из страны. Завод Toyota в Санкт-Петербурге перешел под управление научного центра НАМИ, который производит автомобили марки Aurus.

Ранее стало известно, что российский автомобиль Lada Vesta может ненадолго подешеветь на 3-5%. Причина в том, что на складах скопились 100 тыс. лишних автомобилей.