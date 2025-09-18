Рубль ждет обвал до декабря

Инвестстратег Бахтин считает, что рубль может упасть на 10% до декабря

С вероятностью 50% рубль подешевеет по отношению к доллару, юаню и евро на 10%. Это произойдет до конца 2025 года, рассказал Газете.ru инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Российская национальная валюта может ослабиться, если внешний фон ухудшится. Также на падение курса рубля может повлиять усиление санкций против экспорта ресурсов из РФ, уменьшение стоимости нефти, добавил Бахтин.

Чем больше окажется разрыв между экспортной выручкой и спросом на валюту для импорта компаний в РФ и граждан, тем сильнее снизится курс рубля к ключевым валютам.

17 сентября цена доллара была 82,2 рубля, евро 97, а юаня 11,6. С начала 2025 года курс американской валюты снизился к рублю на 16%, евро на 8%, а юаню на 13%.

